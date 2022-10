Meia colombiano é oferecido ao Fluminense; clube irá observar atleta após eleição

Presidente Mário Bittencourt aguarda pleito de 26 de novembro para avaliar o meio-campista Auli Oliveros no mercado da bola

O colombiano Auli Oliveros, que joga no Rionegro Águilas, da Colômbia, foi oferecido ao Fluminense no mercado da bola, como soube a GOAL. O Tricolor carioca, no entanto, só avaliará a negociação com o meio-campista após o pleito presidencial do clube, marcado para 26 de novembro.

Um agente da Colômbia fez contato com o presidente Mário Bittencourt a fim de oferecer o jogador de 21 anos para a próxima temporada. Até o momento, a cúpula não respondeu sobre a situação.

O mandatário já encaminhou a renovação de Fernando Diniz para a próxima temporada, mas só vai discutir possíveis reforços depois da eleição presidencial do clube. Ele é um dos quatro pré-candidatos ao cargo. Ademar Arrais, Marcelo Souto e Rafael Rolim também disputarão a função no pleito das Laranjeiras.

Fluminense FC/Divulgação

A ideia do intermediário estrangeiro é negociar 60% dos direitos econômicos do atleta por US$ 700 mil (R$ 3,7 milhões na contação atual). O clube colombiano deseja receber o valor à vista e também pretende manter um percentual do atleta depois da negociação.

Auli Oliveros tem 17 partidas pelo Rionegro Águilas em 2022, com 1.456 minutos somados no período. O atleta fez um gol e deu seis assistências com as cores da equipe na atual temporada.

O contrato do meia-atacante com os Águilas Doradas se encerra em dezembro de 2025. O jogador foi contratado pelo clube ainda na atual temporada.