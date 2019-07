O que o Inter precisa para se classificar na Libertadores?

O Colorado largou na frente do Nacional de Montevidéu, e é favorito para seguir às quartas de final do torneio

O bateu o Nacional, por 1 a 0, em Montevidéu, e tem o favoritismo para avançar às quartas de final da Libertadores da América.

A equipe treinada por Odair Hellmann, que já vinha fazendo boa campanha desde a fase de grupos, quando garantiu sua vaga no mata-mata antecipadamente, pode até mesmo empatar que avança de fase.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Para avançar das oitavas para as quartas de final, os gaúchos poderiam até perder por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), no Beira-Rio, mas neste caso a vaga seria definida nos pênaltis.

COMO O INTER SE GARANTIU A LIDERANÇA DE SEU GRUPO



(Foto: Buda Mendes/Getty)

O Inter conquistou a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência, graças à vitória por 3 a 2 sobre o Palestino no Beira-Rio, dia 9 de abril. Com a primeira missão cumprida, a equipe foi além na quinta rodada: bateu o Alianza Lima por 1 a 0 na última quarta-feira (24), fora de casa, e assegurou também a liderança antecipadamente.