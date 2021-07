Palmeiras quer 4 milhões de dólares para negociar Borja com Boca; Oferta salarial emperra acordo

Clube argentino manifesta interesse por atacante colombiano, e Verdão sinaliza pedida por 50% dos direitos econômicos. Boca quer pagar US$ 3,8 milhões

O Boca Juniors tem interesse na contratação de Borja, do Palmeiras, e manifestou esse interesse ao clube brasileiro. Foi apresentada uma proposta de 3,8 milhões de dólares (R$ 19,66 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atacante colombiano. Ciente das condições salariais, os argentinos buscam um acerto com o jogador e seu estafe, mas ainda não houve esse acordo com Borja para a negociação avançar.

De qualquer forma, o Palmeiras avisou ao Boca qual é o preço por Borja: 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O Verdão sabe que o Boca tenta negociar com o jogador e espera um sinal.

A grande dificuldade neste momento é a questão salarial. Um dos atletas com maior remuneração na Academia de Futebol, o centroavante teria que reduzir os seus vencimentos em cerca de 30% para acertar a transferência para a Bombonera no mercado da bola. Neste momento, o atleta não gostaria de sofrer um corte em seu salário para acertar a transação.

Borja estava emprestado ao Junior Barranquila, da Colômbia, time pelo qual fez 14 gols em 24 jogos na última temporada. Ele defendeu a seleção da Colômbia na Copa América, eliminada nos pênaltis pela Argentina, e a princípio se reapresentará em breve na Academia de Futebol.

O atacante não foi incluído nas trocas do Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores contra a Universidad Católica, pois a janela internacional se reabre a partir do dia 1º de agosto. Saíram Erick Pluas, Alan Empereur, Rafael Elias e Jhow e entraram Deyverson, Pedrão, Michel e Dudu.