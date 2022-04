O que é e como assistir ao FIFA+?

O FIFA+ foi lançado pelo órgão global do futebol, com a plataforma configurada para oferecer streaming gratuito para fãs de esportes em todo o mundo.

Embora o serviço seja semelhante ao Netflix, Prime Video e Disney+, os usuários têm a garantia de que será gratuito a curto e médio prazo.

Você poderá assistir a partidas ao vivo e conteúdo original no FIFA+, com alguns dos maiores nomes dos jogos masculinos e femininos em destaque. Aqui, a GOAL traz para você tudo o que você precisa saber sobre um novo empreendimento empolgante.

O que é FIFA+ e como funciona?

Assim como Netflix, Prime Video e Disney+, o FIFA+ estará disponível em um aplicativo móvel, por meio de um navegador da web ou por meio de um dispositivo de TV conectado à Internet. É gratuito e não é necessária assinatura, mas terá publicidade pre-roll e banner para gerar receita.

Não substituirá os acordos de mídia local, que incluem os direitos de TV da Copa do Mundo do Qatar e do Mundial de Clubes.

A Fifa espera que a plataforma ajude a aumentar o alcance e o acompanhamento de suas competições internacionais e de clubes.

O que posso assistir no FIFA+?

Haverá uma série de FIFA+ Originals com Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze e Carli Lloyd, entre outros. Após o lançamento, você poderá assistir:

Ronaldinho: o homem mais feliz do mundo

* Capitães: Temporada 1. Apresenta Luka Modric (Croácia), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), Brian Kaltak (Vanuatu), Andre Blake (Jamaica), Hassan Maatouk (Líbano) e Thiago Silva (Brasil)

* Croácia: Definindo uma nação

* HD Cutz - O barbeiro londrino Sheldon Edwards conversa com Paul Pogba, Antonio Rudiger e Aaron Wan-Bissaka entre outros

* Dani Crazy Dream - Um documentário íntimo sobre Dani Alves apresentando sua transferência para o Barcelona e conversa com o técnico Xavi Hernández

* Chuteira de Ouro - Um olhar sobre os maiores artilheiros da história do futebol, incluindo Wayne Rooney, Gary Lineker e Ronaldo Nazario

* Ícones - Uma olhada nas melhores jogadoras do futebol feminino com Wendie Renard, Lucy Bronze, Asisat Oshoala, Carli Lloyd e Sam Kerr envolvidos

* Academias - As melhores academias, com Anderlecht em destaque no episódio 1.

Também haverá podcasts, notícias e conteúdo de jogos na plataforma. Além disso, existe uma 'rede de criadores' para incentivar os influenciadores do futebol a se cadastrarem e criarem conteúdo diretamente no serviço.

Haverá partidas ao vivo no FIFA+?

Haverá cerca de 40.000 partidas por ano transmitidas ao vivo, o que equivale a cerca de 1.500 por mês. Espera-se que quando a Copa do Mundo chegar ao final de 2022, esse número tenha subido para mais de 3.000 por mês.

O evento contará com partidas de times masculinos, femininos e juvenis de todo o mundo. O objetivo é transmitir 11.000 partidas femininas em 65 competições todos os anos.

Aproximadamente metade das associações-membro foram contatadas até agora para utilizar o FIFA+, com todas as 211 a serem faladas até o final de 2022.

A ideia é ter uma homepage customizada para cada país que apresentará o conteúdo mais relevante para cada público.

A Fifa está disposta a levar câmeras para partidas que atualmente não são televisionadas, incluindo ligas na África, Oceania e territórios asiáticos que não são capturados no momento.

Um exemplo mencionado é a Primeira Divisão Angolana, que não tem cobertura televisiva local da sua liga. Além disso, haverá conteúdo das maiores nações do futebol.

Em quais idiomas o FIFA+ está disponível?

Inicialmente, está disponível em inglês, espanhol, francês, alemão e português

Ele estará disponível em mandarim, coreano, japonês, italiano, árabe e hindu em junho de 2022.

O que representa o FIFA+?

“O FIFA+ representa o próximo passo em nossa visão de tornar o futebol verdadeiramente global e inclusivo e sustenta a missão central da FIFA de expandir e desenvolver o futebol globalmente. Este projeto representa uma mudança cultural na forma como diferentes tipos de fãs de futebol querem se conectar e explorar o jogo global e tem sido uma parte fundamental da minha Visão 2020-2023. Isso acelerará a democratização do futebol e estamos muito satisfeitos em compartilhá-lo com os torcedores”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.