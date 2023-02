O que aconteceu com Philipe Sampaio, do Botafogo, no clássico contra o Vasco?

O zagueiro do Alvinegro entrou no clássico durante o primeiro tempo, mas deixou o campo de ambulância

Zagueiro do Botafogo e primeira contratação feita na “Era Textor” da SAF alvinegra, Philipe Sampaio deu um susto em seus companheiros e torcedores durante o clássico contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca de 2023. Em meio a um lance sem disputas, o atleta caiu sozinho no gramado do Maracanã sem esboçar uma reação. O atendimento foi rápido e o camisa 94 saiu do gramado de ambulância.

Sampaio estava no banco de reservas no clássico, mas precisou entrar em campo após a expulsão de Adryelson, ainda no primeiro tempo, mas ficou poucos minutos em campo. Pouco antes de cair, Philipe Sampaio demonstrou sentir algum tipo de tontura. Com a saída do zagueiro, o técnico Luís Castro precisou substituir, pela segunda vez em menos de 30 minutos, mais um zagueiro. Joel Carli acabou entrando em campo.

Segundo informado durante a transmissão da partida, na Cazé TV, Philipe Sampaio teve um mal-estar e perdeu a consciência, mas de acordo com o médico do Botafogo já está com o pulso normal. Philipe Sampaio deixou o Maracanã para realizar exames médicos, mas segundo informado pelo Botafogo está bem.