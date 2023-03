Qual será o próximo time de Jorge Sampaoli?

O técnico argentino ficou sem clube após deixar o comando do Sevilla

Jorge Sampaoli não é mais técnico do Sevilla. A demissão do argentino, que vinha em sua segunda passagem pelo clube espanhol, foi oficializada dias após a derrota por 2 a 0 contra o Getafe. Em busca de alguma saída para conseguir escapar de uma surpreendente luta contra o rebaixamento, a equipe andaluz busca um novo técnico. E, como consequência, Sampaoli agora busca um novo clube.

Mas qual será o próximo time a ter o enérgico treinador à beira do campo? Antes do Sevilla, o último trabalho de Jorge Sampaoli havia sido no Olympique de Marseille, da França, onde ficou por duas temporadas. Este mais recente retorno à Europa veio na esteira de bons trabalhos no futebol brasileiro, primeiro no Santos (em 2019) e depois no Atlético-MG (em 2020). Exatamente por isso, o seu nome é costumeiramente ligado ao de equipes do Brasil.

Agora em 2023 não deverá ser diferente, especialmente com Vitor Pereira ainda sem convencer no Flamengo. Desde a saída de Jorge Jesus do Rubro-Negro, o nome de Sampaoli volta e meia é lembrado como opção de comando. Mas enquanto seu futuro ainda é desconhecido, o argentino pode descansar e atualizar o seu currículo.

Além de duas passagens pelo Sevilla (2022/23 e 2016/17), Sampaoli treinou os seguintes times: Olympique de Marseille (França), Atlético-MG, Santos, Universidad de Chile, Emelec (Equador), O’Higgins (Chile), Sporting Cristal (Peru), Bolognesi (Peru), Sport Boys Callao (Peru), Juan Aurich (Peru), Alumni de Casilda (Argentina), Argentino de Rosario (Argentina), Aprendices Casildenses (Argentina) e Belgrano de Arequito (Argentina).

Jorge Sampaoli também tem passagem pelas seleções de Chile e Argentina, por quem disputou, respectivamente, as Copas do Mundo de 2014 e 2018. Em relação a títulos conquistados, destacam-se a Copa América de 2015 com os chilenos, o Campeonato Mineiro de 2020 com o Atlético-MG e a Sul-Americana de 2011 com a Universidad de Chile.