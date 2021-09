"O favoritismo é todo do Palmeiras", diz Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo

Mandatário fez questão de colocar o Alviverde como favorito, mas retrospecto rubro-negro é favorável

O Flamengo garantiu vaga na final da Copa Libertadores, no dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai, ao vencer novamente o Barcelona, desta que vez em Guayaquil, por 2 a 0, na última quarta-feira (29).

No desembarque da equipe no Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, comentou sobre a grande decisão e fez questão de jogar todo o favoritismo para o Palmeiras.

"O Flamengo tem que chegar na final e tentar superar (o Palmeiras). O favoritismo é todo do Palmeiras, porque ele é o atual campeão".

Apesar da brincadeira de Marcos Braz, o Flamengo vem de um histórico recente importante sobre o Palmeiras. O time carioca não perde para o rival há 10 jogos. Neste meio tempo foram 5 vitórias e 5 empates.

Em 2021, Flamengo e Palmeiras protagonizaram a final da Supercopa do Brasil, que reuniu o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil. O time carioca venceu a disputa nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no tempo normal.