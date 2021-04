O dilema do Real Madrid: como manter Militão e dar-lhe mais minutos em campo?

A direção esportiva merengue gostaria de parabenizar o zagueiro pelas suas últimas exibições, que, no entanto, está pensando em sair do clube

A lesão muscular de Sergio Ramos e o teste positivo para o coronavírus de Raphael Varane colocaram Éder Militão entre os titulares do Real Madrid em abril. Era uma situação ligeiramente delicada, pois o momento da campanha era muito decisivo, mas até agora seu desempenho tem sido espetacular. Notando o bom rendimento do camisa 3, a direção esportiva informou que conta com o brasileiro para a próxima temporada.

Depois do jogo contra o Liverpool, em que o brasileiro liderou o Real Madrid em antecipações e foi muito bem nas bolas aéreas nos momentos de bombardeio dos Reds, o clube teve uma reunião de aproximadamente uma hora com um membro da equipe de Militão. Nas conversas, o zagueiro foi muito elogiado. No entanto, o futuro do jogador é tido como incerto pela direção merengue.

O clube já foi informado que o central brasileiro foi procurado por outros clubes europeus para se transferir ao fim da temporada 2020/21. Com contrato no Santiago Bernabéu válido até 2025, o Real Madrid não deve liberar o atleta por menos de 50 milhões de euros, mesmo valor que os merengues pagaram para o Porto em 2019 (215 milhões de reais na época) - zagueiro mais caro da história do clube da capital espanhola.

Muito bem na partida da Liga dos Campeões contra o Liverpool e no El Clásico do último sábado (10), Militão deve ser titular mais uma vez neste meio de semana, na partida de volta contra os Reds na quarta-feira (14).

Embora veja talento em Militão, o Real Madrid não vê com maus olhos uma possível negociação, uma vez que os cofres do clube precisam de qualquer contribuição para que o projeto de contratações milionárias seja colocado em prática.

O brasileiro ainda quer conquistar seu espaço no Madrid, mas se Sergio Ramos renovar e Varane também permanecer, sabe que a chance de ser titular é mínima. Zinedine Zidane tem os dois veteranos como intocáveis e isso atrapalharia o desenvolvimento de Militão. Atrapalharia também a contratação de David Alaba, de saída do Bayern de Munique.

Militão quer mais minutos em campo e isso está claro. O jogador não pensa somente em seu desenvolvimento como atleta, mas em uma possível perda de espaço na seleção brasileira justamente por não entrar em campo com mais frequência. O Brasil tem as disputadas da Copa América e das Olimpíadas no meio do ano e Militão tem grandes chances de estar em uma ou outra lista.