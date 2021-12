O desempenho do Athletico-PR em finais de Copa do Brasil

O Athletico-PR agora volta as suas atenções para a conquista de mais um título em 2021: a Copa do Brasil. Neste domingo (12), o Furacão entra em campo contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo duelo de ida da decisão.

Assim como o rival, esta é a terceira vez que o Rubro-Negro chega à finalíssima da competição nacional. O Athletico-PR possui um título, conquistado em 2019 contra o Internacional, além de um vice-campeonato, em 2013, quando perdeu para o Flamengo.

Campeão da Copa Sul-Americana e aliviado após escapar do rebaixamento no Brasileirão, o Furacão quer dar continuidade à sua ascensão.

O adversário não será nada fácil, já que o Atlético-MG venceu o Campeonato Brasileiro com sobras e, para muitos, é considerado o grande favorito à conquista.

O jogo promete ser emocionante e você poderá acompanhar todas as emoções da decisão aqui na Goal.