O climão no PSG após Mbappé virar o vice-capitão do time

Christophe Galtier teria conversado com Presnel Kimpembé para esclarecer a disputa da vice-capitania do Paris Saint-Germain

Um novo "climão" parece ter tomado conta do vestiário do Paris Saint-Germain após Kylian Mbappé ter sido capitão da equipe na goleada, por 7 a 0, sobre o Pays de Cassel, pela Copa do França, na última segunda-feira.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Christophe Galtier disse que o atacante francês poderia assumir a braçadeira de capitão caso Marquinhos não estivesse presente em campo.

"Decidi que ele é o segundo capitão desde o início da temporada, ele merece ter essa braçadeira quando o Marquinhos não estiver, porque decidiu ficar no clube", disse o treinador.

Porém, a fala do treinador não caiu bem no vestiário da equipe, principalmente para Presnel Kimpembé, zagueiro do PSG. Nas redes sociais, o defensor disse que não havia sido comunicado sobre a decisão de Galtier, mas afirmou que irá respeitar o desejo do clube.

"Nas últimas horas, pude ouvir e ler muito sobre mim. Portanto, desejo esclarecer as coisas para evitar que continuem a espalhar informações falsas sobre mim. Não tomei conhecimento desta decisão, isso é completamente falso… Dito isto, vou sempre respeitar as decisões do clube", afirmou o zagueiro.

Segundo o L'Équipe, o treinador já conversou com o zagueiro para acabar com qualquer confusão que possa ter acontecido com o ocorrido. De acordo com a publicação, Galtier explicou a Kimpembé que ele é um dos quatro vice-capitães da equipe - ao lado de Mbappé, Marco Verratti e Sergio Ramos.

Todos os quatro são considerados iguais pelo treinador. Como apenas Mbappé e Sergio Ramos estavam convocados para o duelo da Copa da França, o atacante francês foi premiado com a braçadeira devido ao seu tempo no clube.

Sempre que Marquinhos não está disponível, Kimpembé costuma levar a braçadeira, tendo liderado a equipe pela última vez no dia 29 de outubro de 2022, contra o Troyes, embora Mbappé também tenha começado a partida. Porém, o defensor tem perdido relevância no elenco, visto que tem sofrido com lesões nos últimos jogos.

Na ausência de ambos os zagueiros, Verratti era o escolhido. Para o próximo da Ligue 1, contra o Reims, Marquinhos provavelmente retomará as funções de capitão.