Ñublense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar na TV e na internet

Ñublense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio de Concepción, no Chile, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e o Distrito Federal), na TV aberta, e da Paramount+, no streaming.

Na TV Globo, o jogo do Flamengo será narrado por Gustavo Villani com os comentários de Junior e Roger Flores.

Depois da vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta a atenção para a disputa da Libertadores. No momento, aparece na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos. Na estreia, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Aucas por 2 a 1, mas venceu o Ñublense por 2 a 0 e empatou com o Racing por 1 a 1, nas rodadas seguintes.

Na tarde da última segunda-feira (22), a equipe embarcou para o Chile. Na lista de relacionados, o técnico Sampaoli possui apenas Varela como opção para atuar na lateral direita.

Já o Ñublense, ocupando a última posição do grupo com apenas três pontos, sofreu duas derrotas (contra o Racing e o Flamengo) e obteve uma vitória sobre o Aucas na última rodada.

Prováveis escalações

Ñublense: Nicola Pére; Rebolledo, Cerezo, Rafael Caroca, Zalazar, Campusano; Juan Leiva, Lorenzo Reyes, Rivera; Oyarzo e Vilches. Técnico: Jaime García.

Flamengo: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Gerson e Victor Hugo; Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques

Ñublense

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Marinho, Matheuzinho e Wesley são desfalques.

Quando é?