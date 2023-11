Novorizontino x Vitória: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (12), no Jorjão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino terá pela frente o Vitória neste domingo (12), a partir das 18h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Atlético-GO por 2 a 2 na última rodada, o Novorizontino volta a campo ainda com chances de acesso. Com 57 pontos e um aproveitamento de 54%, o elenco acredita que está próximo de atingir o principal objetivo da temporada.

"Mais uma semana muito importante para nós, muito decisiva. Acredito que o grupo está bastante focado, sabemos da importância de estarmos bem concentrados nessas últimas partidas. Sabemos que estamos perto do maior objetivo do clube, mas está tudo em aberto ainda. Então vamos procurar trabalhar forte para buscar esse objetivo, o professor vai passar os treinamentos e planejamentos da melhor forma possível. Como fizemos um bom trabalho durante a Série B inteira, tenho a certeza de que vamos manter isso", afirmou Jenison.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o líder Vitória, com 66 pontos, vem de dois empates consecutivos e segue dependendo apenas de si para confirmar o acesso. Basta vencer ou empatar. Para o confronto, o técnico Léo Condé poderá contar com Dudu, que cumpriu suspensão na última rodada contra o Vila Nova.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Ligger, César Martins e Adriano; Rômulo, Marlon, Geovane e Willean Lepu; Felipe Marques, Douglas Baggio e Jenison (Ronaldo). Técnico: Eduardo Baptista.

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca (Edson Lucas); Dudu, Matheus Trindade, Osvaldo, Matheusinho, Giovanni Augusto (Iury Castilho) e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Edson Lucas, com lesão no músculo adutor da coxa esquerda, é desfalque

Quando é?