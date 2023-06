Novorizontino x Botafogo-SP ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Novorizontino recebe o Botafogo-SP na noite desta terça-feira (27), a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Vila Nova, que culminou na saída de Adilson Batista, o Botafogo-SP, no meio da tabela, com 18 pontos, entrará em campo sob o comando do auxiliar José Leão. Marcelo Chamusca, anunciado como novo treinador da equipe, fará a sua estreia contra o Guarani, na próxima segunda-feira (3).

Do outro lado, o Novorizontino, brigando pela liderança da Série B, soma 29 pontos e chega embalado com sete vitórias consecutivas. Vale destacar que a equipe tem a melhor defesa da competição, com apenas quatro gols sofridos.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em nove jogos disputados, o Botafogo-SP soma quatro vitórias, contra três do Novorizontino, além de dois empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2022, o Botafogo-SP venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Adriano, César Martins, Renato Palm; Raul Prata, Ricardinho, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo.

Botafogo-SP: Victor Souza; Thassio, Diogo Silva, Carlinhos e Jean Victor; Tárik, Madruga e Osman; Lucas Cardoso, Patrick Brey e Salatiel.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Não há desfalques confirmados.

Quando é?