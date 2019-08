Novato de Tite, goleiro Ivan fica sabendo de convocação durante voo; assista

Ivan que foi aplaudido pelos passageiros precisará desfalcar a Ponte Preta para atuar com o Brasil nos Estados Unidos

Na manhã desta sexta-feira (16), Tite convocou 23 nomes para os amistosos da seleção nos em setembro contra e no dia 6, em Miami e, no dia 10 em Los Angeles, respectivamente. Apesar de alguns jogadores já serem conhecidos entre os torcedores, o goleiro Ivan, da ponte Ponte Preta foi a maior surpresa e estreia do dia entre as novidades.

Aos 23 anos, o arqueiro viu seu nome da lista de Tite pela primeira vez. Ao contrário da maioria dos convocados que assistiram pela televisão, Ivan ficou sabendo do feito durante um voo após o comandante avisar a tripulação.