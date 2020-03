Nova camisa do Fluminense vaza e anima os tricolores

A grande novidade na peça produzida pela Umbro é o retorno das faixas mais finas

O torcedor do teve motivos para se animar nesta quinta-feira (19). Isso porque a nova camisa do Tricolor Carioca, produzida pela Umbro, vazou na internet e foi mais do que aprovada pelos fãs do clube da Rua Álvaro Chaves.

A grande mudança em relação à peça anterior é o retorno das faixas mais finas, lembrando o modelo histórico e tradicional da indumentária tricolor.

A nova camisa do @FluminenseFC é linda e eu quero a minha ❤💚 pic.twitter.com/3adjY7snny — FluminenseMAIS 🇮🇹ᶠᶠᶜ (@FluminenseMais) March 19, 2020

⚠️ Camisa 1 do Fluminense vazada.



O que acharam? pic.twitter.com/tOo6J8lSvY — Emmanuel GSO 🌹© #plantaoGSO (@themmanuelbbn) March 18, 2020

A saudade chega a doer no peito ...



Super Ézio !



A nova camisa do FLUMINENSE, lembra bastante a que o ídolo Ézio utilizava.



🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/eJD62s41Gy — Torcida Young ( de 🏡) (@youngfluoficial) March 19, 2020