Nottingham Forest x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa da Liga

Equipes fazem o primeiro jogo da semi nesta quarta-feira (25); veja como acompanhar na internet

Nottingham Forest e Manchester United se enfrentam na tarde desta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no City Ground, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em busca da recuperação após a derrota para o Arsenal por 3 a 2 na Premier League, o Manchester United volta as atenções para o mata-mata da Copa da Liga. A equipe de Erik ten Hag eliminou o Aston Villa, na terceira rodada (4 a 2), o Burnley por 2 a 0, e o Charlton por 3 a 0, nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Getty

Do outro lado, o Nottingham Forest vem de empate com o Bournemouth por 1 a 1 no Campeonato Inglês. Para chegar à semi, a equipe deixou para trás o Tottenham por 2 a 0, o Blackburn Rovers por 4 a 1, e o Wolves nos pênaltis por 4 a 3 após o empate no tempo normal por 1 a 1.

Em 106 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United registra 49 vitórias, contra 33 do Nottingham Forest, além de 24 empates. No último encontro, válido pela Premier League 2022/23, os Red Devils venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Escalação do provável Nottingham Forest: Hennessey; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Mangala, Danilo, Freuler; Scarpa; Johnson, Gibbs-White.

Desfalques

Nottingham Forest

Giulian Biancone, Moussa Niakhate, Omar Richards, Taiwo Awoniyi e Cheikhou Kouyate, lesionados, estão fora.

Manchester United

Donny van de Beek, Anthony Martial, Axel Tuanzebe e Diogo Dalot seguem fora.

Quando é?