“Ninguém se livra de nós”, diz Klopp após vitória do Liverpool

Recado para o City? Treinador questiona críticas sobre o setor ofensivo de seu time e garante confiança em alta

Se na última semana Jurgen Klopp não escondeu o seu descontentamento após ser perguntado sobre a falta de gols no empate contra o Everton, neste domingo (10) o treinador do Liverpool usou os quatro gols marcados por sua equipe, nos 4 a 2 sobre o Burnley, para garantir que a análise não pode ser absoluta.

“Nós sempre sentimos que podíamos ganhar, e sempre sentíamos o trabalho que fizemos. É como deve ser. Tudo bem (...) Nós fizemos cinco gols semanas atrás, e aí não conseguimos marcar contra o Everton e todo mundo me pede escalações mais ofensivas! Na próxima vez em que não marcarmos, acho que vocês vão me cobrar de novo”, ironizou.

Klopp também manteve o discurso sério na hora de falar que, ao contrário do que muito se especula, o Liverpool não vive uma crise de confiança (depois de ter perdido a liderança para o Man.City, que tem um ponto a mais) e que vai brigar até o fim pelo título inglês que não vem desde 1990.

“Um bom jogo. Difícil, mas bom. É sempre difícil contra o Burnley por razões diferentes, e hoje tiveram algumas outras circunstâncias que deixaram as coisas mais difíceis”, avaliou o alemão. Dentro de Anfield Road, o Burnley abriu o placar nos minutos iniciais com Westwood, em lance bem polêmico envolvendo uma falta não marcada sobre o goleiro Alisson – lance também que rendeu reclamações do alemão após o apito final.

Problemas de confiança? Nada disso!

“Não temos problemas de confiança, não tivemos problemas depois do jogo contra o Everton. Vocês não precisam achar que nos influenciam com tudo o que escrevem. A maioria das coisas não é tão interessante para nós. Vocês fazem um grande barulho se nós marcarmos cinco, e aí somos o melhor ataque do mundo, e se não fizemos gols nós temos problemas ofensivos”.

Forte até o final

“Então é só fazer o trabalho, e foi isso o que os rapazes fizeram durante todo o tempo. Precisamos apenas garantir que seguiremos nesta competição realmente interessante pelo topo da tabela. A mensagem de hoje é que ninguém se livra de nós quando jogamos da forma como fizemos hoje. Nós temos a mistura perfeita de lutar contra o oponente, enfrentando as circunstâncias e jogando bola. Foi muito bom, eu gostei”.

Salah sem gols

Em seu 50º jogo pelos Reds, Salah alcançou a quarta partida sem gols (Firmino e Mané fizeram duas vezes cada). No entanto, o desempenho do egípcio foi bastante exaltado por Klopp.

“Hoje o Mo Salah, para mim, foi o melhor jogador em campo e ele não fez gol. Eu não tenho muita certeza se vocês verão isso, porque ele é um atacante e não fez gol, mas não temos problemas de confiança. Estamos em um bom momento”, garantiu o treinador.

Nesta quarta-feira (13) o Liverpool volta a campo no duelo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Bayern de Munique.