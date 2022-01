Nikão troca Inter por São Paulo e fica perto de novo destino

Uma reviravolta na madrugada deve mudar o novo destino de Nikão, de saída do Athletico-PR. O jogador e seu empresário decidiram trocar o acerto encaminhado com o Internacional pelo São Paulo. O acordo com o Colorado estava próximo de ser definido por quatro anos, mas houve divergências do agente Paulo Pitombeira com a direção do Inter.

A informação foi publicada antes pelo GE e confirmada pela GOAL. O Colorado foi avisado neste sábado pelo empresário de que o acordo encaminhado estava desfeito e que Nikão estava a caminho de outro clube.

Segundo o Inter, o agente do jogador pediu uma comissão além do que estava acertado de última hora e por isso o negócio foi cancelado.

Diante do impasse, o São Paulo entrou no negócio de última hora e encaminhou a contratação do jogador livre no mercado por um contrato de quatro anos renovável por mais uma temporada.

Nikão estava na mira de alguns clubes do Brasil desde que se soube da iminente saída do Athletico-PR, entre eles Internacional e o São Paulo. O Tricolor procura jogadores no mercado da bola exatamente com o perfil do meia-atacante de 29 anos: livre no mercado ou em fim de contrato.