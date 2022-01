Internacional fica próximo de contratar Nikão por quatro anos

O Internacional está próximo de fechar a contratação de Nikão por quatro anos, segundo apuração da GOAL. O Colorado ajusta detalhes finais do vínculo com o meia-atacante de saída do Athletico-PR e livre no mercado da bola. O anúncio deve ser feito ao longo deste mês de janeiro e há expectativa de que o atleta desembarque no Sul no dia 17 de janeiro.

Nikão é o principal nome entre os alvos do Inter no mercado da bola. O clube também avançou por Wesley Moraes, do Aston Villa e que estava na mira do São Paulo.

Autor do gol do título do Athletico-PR contra o Red Bull Bragantino na vitória por 1 a 0 da final da Sul-Americana, Nikão está prestes a deixar o Furacão em alta e com status de ídolo. O clube fez tentativas para renovar o contrato, mas não houve acordo.

Nos estádios e nas redes sociais, a torcida do Athletico-PR se mobilizou ao longo das últimas semanas para pedir sua permanência, mas a saída é iminente.