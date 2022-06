Neymar torna-se negociável pelo PSG em caso de boa proposta

O salário do ponta pode ser um problema para potenciais pretendentes, embora ele certamente desperte interesse

O Paris Saint-Germain está aberto a vender Neymar durante a janela de transferências de meio de ano se uma oferta aceitável for apresentada - mas o internacional brasileiro hesitaria em sair, segundo soube a GOAL.

O atacante chegou ao Parc des Princes em uma transferência do Barcelona por uma taxa recorde mundial em 2018, no que foi uma séria declaração de intenção do clube da Ligue 1 para consolidar sua posição entre os gigantes da europa.

Mas o fracasso em alcançar o objetivo maior - a Liga dos Campeões - e a decisão de Kylian Mbappé de estender sua permanência no clube após uma prolongada saga de transferências com o Real Madrid significa que o time da capital consideraria se separar do jogador de 30 anos, particularmente após uma campanha turbulenta de 2021-22.

Por que Neymar pode deixar o PSG?

Apesar de ter recuperado a coroa da Ligue 1 sob o comando de Mauricio Pochettino nesta temporada, muitos consideram que o PSG teve uma campanha decepcionante devido à sua saída antecipada da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

Neymar recebeu o peso das críticas dos torcedores do clube, com ele e Lionel Messi ambos vaiados nos jogos após a decepção na Champions.

A atitude do jogador brasileiro e a estagnação em campo foram analisadas pelo clube, apurou a GOAL.

A decisão de Mbappé de permanecer no PSG também pode influenciar qualquer processo de tomada de decisão envolvendo o futuro de Neymar, com o internacional francês acreditando ter alguma influência na política de transferências e nos assuntos do elenco após seu lucrativo novo acordo. Diz-se que a relação de Mbappé com Neymar esfriou nos últimos anos.

Neymar quer sair do PSG?

Apesar dessas questões, no entanto, o atacante não deseja deixar o Parc des Princes e pretende continuar com o PSG na próxima temporada.

Neymar só assinou novos termos no ano passado, para levá-lo até 2025 no clube, e após uma temporada de problemas iniciais para várias estrelas, pode haver esperança de que o elenco coletivo de talentos de classe mundial do PSG possa ter um desempenho muito melhor em 2022. 23.

Com a Copa do Mundo de 2022 no Qatar se aproximando, onde o Brasil está amplamente cotado para estar entre os favoritos, o jogador de 30 anos terá todos os motivos para provar que os céticos estão errados no PSG - e mostrar por que o clube pagou uma fortuna por ele.

Para onde Neymar poderia ir se deixar o PSG?

Se o brasileiro deixar o Parc des Princes, o número de times que poderiam contratá-lo de forma realista é limitado, dada a grande taxa que ele provavelmente comandará.

Embora Neymar provavelmente seja vendido por uma fração efetiva do pagamento recorde mundial que o PSG pagou por seus serviços originalmente, seu custo esperado colocará uma série de times - incluindo o ex-clube Barcelona - provavelmente fora da perseguição.

O clube Blaugrana teria mantido discussões informais anteriores sobre uma troca com Ousmane Dembele no meio da campanha 2021-22, mas com o último preparado para sair do Camp Nou como agente livre, tal movimento não é mais relevante.

O Newcastle pode corresponder às exigências de transferência e salário, mas Neymar não é considerado interessado em se juntar aos Magpies.