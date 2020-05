Neymar ou Lautaro? Treinador do Barcelona parece preferir o brasileiro

Em entrevista, Quique Setién falou com grande entusiasmo sobre o brasileiro do PSG e revelou o sonho de um dia treiná-lo

O argentino Lautaro Martínez, da de Milão, parece estar cada vez mais perto de ser jogador do . Ao mesmo tempo, a vontade de Neymar em trocar o para voltar ao Camp Nou continua nebulosa – inclusive com rumores de que os franceses estariam tentando renovar com o brasileiro. Desta forma, a impressão geral é de que, hoje, a prioridade dos catalães é em trazer o argentino.

Mas durante entrevista concedida à beIN Sports, o treinador do Barça, Quique Setién, que semanas antes afirmou ao programa El Larguero não ter preferência sobre Neymar ou Lautaro (afirmou que ter os dois seria ótimo), não conseguiu esconder uma aparente predileção pelo brasileiro.

“É claro que eu adoraria treinar Neymar algum dia, mas como qualquer outro jogador de futebol. Estamos falando de um nível que... felizmente, já consegui realizar um dos sonhos de treinar o melhor jogador do mundo, que é o Leo (Messi), e o que vier a acontecer veremos, mas certamente ficaria encantado (com Neymar), como não?”, disse entusiasmado.

Mais times

Ao ser perguntado por Lautaro, que atua mais centralizado na referência do ataque, Setién não passou o mesmo ânimo: “Todos sabemos que existem quatro ou cinco jogadores que atuam nessa posição que são extraordinários e que qualquer um deles têm condições de estar no Barcelona. Referindo-me a esse jogador, é alguém que pode ser muito bom para esse time como outros que possam estar no seu nível”, completou.