Neymar não é relacionado para amistoso do PSG

O clube francês dá mais um indício de que não conta com o brasileiro para a próxima temporada, embora situação ainda esteja indefinida

A pilha de indícios que desenham a saída de Neymar do ganhou, neste sábado (20), mais um item, embora esperado e até certo ponto óbvio: o jogador brasileiro sequer foi relacionado para o amistoso contra o , da , que será realizado hoje às 13h30.

Em nota publicada no site do , o clube francês justifica dizendo que Neymar estará treinando. O brasileiro já se apresentou à equipe parisiense, mas também não esteve em campo na vitória sobre Dynamo Dresden.

Contratação mais cara na história do futebol, Neymar chegou ao PSG por 222 milhões de euros em 2017. Entretanto, não conseguiu se adaptar ao clube e à , além de ter sofrido com lesões. Apenas dois anos após ter assinado seu contrato, o brasileiro não esconde a vontade de deixar Paris. O seu objetivo maior seria retornar ao , mas clubes como e Juventus também aparecem entre os destinos especulados.

Un groupe de 23 joueurs pour ce déplacement 🛫🇩🇪#FCNPSG pic.twitter.com/qzYIOBtuZk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2019

A saída de Neymar não é segredo para ninguém. Diretor esportivo do PSG, Leonardo confirmou o desejo do camisa 10 em sair, informação confirmada também pelo técnico do time, Thomas Tuchel. O problema, contudo, está no alto valor pedido pelo clube francês, que não quer ter prejuízos levando em consideração o alto investimento feito.