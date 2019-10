Neymar faz aceno à torcida do PSG e promete "100% para ganhar a Liga dos Campeões"

O craque brasileiro voltou a prometer máxima dedicação para reconquistar o carinho dos torcedores

Neymar não estará em campo nesta terça-feira (22) para enfrentar o , na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Mas se com a bola nos pés o brasileiro vem buscando reconquistar o carinho e confiança da torcida do , em entrevista concedida ao Otro o camisa 10 agora falou com palavras sobre esta missão.

Ausente dos próximos compromissos da equipe parisiense por causa de uma lesão sofrida enquanto defendia a seleção brasileira, aumentando um histórico preocupante nos últimos anos, Neymar havia marcado quatro gols em cinco jogos nesta sua temporada pelo PSG.

O brasileiro protagonizou uma das maiores novelas do mercado de transferências, quando manifestou o desejo de deixar o atual clube para retornar ao futebol espanhol. No final das contas, o PSG conseguiu manter sua maior contratação, mas o clima com a torcida era o pior possível e só começou a amenizar graças ao desempenho que o jogador vinha entregando em campo.

“Estou feliz aqui e sou um jogador deste clube, um profissional e vou dar o meu melhor para o PSG”, afirmou. “Vou me doar 100% e tentarei ajudar o time a ganhar, principalmente a Liga dos Campeões”, prometeu.

Neymar voltou a ser compreensivo com as atitudes iniciais dos torcedores, que chegaram a lhe xingar e levar cartazes de baixo calão, mas também pediu compreensão e prometeu entrega máxima.

“Eu entendo o que eles sentem, mas peçam que me entendam também. Quando você não está feliz, seja qual for o seu trabalho, você busca mudanças, ir embora. Era o que eu queria fazer, mas finalmente fiquei e, como disse, vou fazer o melhor que posso”.