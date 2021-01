Neymar, do pensamento em parar de jogar ao seu amor pelo futebol

O craque admitiu que, em alguns momentos, chegou a questionar sua carreira por contras de críticas

“Eu nunca vou perder a paixão pelo futebol, mas tive momentos que quis parar de jogar”. Apesar de tudo, até Neymar já se questionou se deveria continuar na profissão, mesmo dizendo que, hoje, já não se importa com opiniões de haters, o craque chegou a questionar sua carreira por conta das duras críticas.

Craque da seleção brasileira e do , Neymar, apesar de tudo, não é uma unanimidade no mundo do futebol, principalmente no gosto da torcida. Com seu próprio estilo e jeito de levar o jogo dentro de campo, o atacante recebe muitas críticas, que já o levaram a considerar encerrar a carreira.

“Uma vez, cheguei ao ponto de perguntar para mim se deveria continuar jogando, já que as pessoas não gostam. Eu ia para casa com a cabeça quente e então lembrava de tudo que fiz para chegar até aqui. O amor que eu tenho pelo futebol e todas essas coisas sempre me acalmam e me trazem de volta para a realidade”, revelou o atacante em entrevista à revista inglesa Gaffer.

Sem especificar os momentos em que chegou a pensar na aposentadoria, o jogador de 28 anos mostrou seu descontentamento com as críticas que recebe por uma de suas mais marcantes características: o drible. O cartão amarelo levado contra o Montpellier, em fevereiro de 2020, após tentar uma lambreta, é um bom exemplo do ponto trazido pelo jogador.

“Eu às vezes vejo defensores pelos quais tenho que passar, independentemente de ser um belo drible ou não, mas, às vezes, até mesmo bons dribles, lances bonitos podem vir como uma ofensa para as pessoas”, disse Neymar.

Ciente de que “tem que ser diferente”, Neymar sabe de suas responsabilidades dentro de campo, ainda mais como capitão, tanto do PSG quanto da seleção brasileiro. Mas, apesar disso, o craque diz não se incomodar com a cobrança. “Nunca senti pressão. Pelo contrário, sou uma pessoa que lida facilmente com a pressão”.

“Ser o camisa 10 da seleção brasileira, do PSG e só por ser Neymar. Acho que lido com tudo muito bem e ao mesmo tempo sei do meu compromisso e sou muito grato por representar times como o PSG e o . Eu sei que tenho que ser diferente quando jogo, tenho que dar 100% porque é o que todo mundo espera”, completou.

Em meio a tantas revelações surpreendentes, dadas de peito aberto, Neymar aproveitou para dizer que, hoje, as opiniões que importam para ele são as das pessoas que realmente o conhecem.

“É muito fácil para as pessoas falarem sobre sua vida pessoal sem realmente conhecê-lo. Mas o verdadeiro eu, o verdadeiro Neymar, é bem conhecido pela minha família, pelas pessoas que trabalham comigo e pelos meus amigos. Eles me conhecem. Estas são as opiniões que me interessam. O que acontece no campo de futebol é algo que só quem joga pode entender e quem nunca jogou nunca vai entender. É simples assim”.