Newcastle monitora Ângelo Gabriel, mas não fez nova oferta ao Santos

Ingleses propuseram 20 milhões de euros em julho passado, mas o valor foi recusado pelo presidente Andrés Rueda. Não foi feita nova investida

O Newcastle monitora Ângelo Gabriel, atacante do Santos, no mercado da bola, mesmo após a proposta recusada em julho passado — o valor do negócio seria de 20 milhões de euros (R$ 104,8 milhões na cotação atual). A GOAL apurou que os ingleses têm interesse na contratação do atacante, mas não apresentaram uma oferta nova para levá-lo à Premier League.

O garoto completará 18 anos em dezembro deste ano e poderá se transferir para o futebol do exterior a partir de janeiro de 2023. Neste momento, ele não tem propostas para deixar a Vila Belmiro. Contudo, é monitorado por clubes estrangeiros.

O Newcastle é um dos interessados em levá-lo para o exterior, mas não apresentou nova proposta até o momento. Os ingleses também não fizeram contato com o Santos para tentar levá-lo na próxima janela de transferências.

O presidente do Santos, Andrés Rueda, negociou uma opção de compra do garoto com o Barcelona. Os catalães podem adquirir o atacante por 35 milhões de euros (R$ 193,72 milhões), conforme estabelecido em contrato. O clube, porém, não fez oferta para levá-lo ao Camp Nou.

Ângelo tem contrato com o Santos até 10 de dezembro de 2024. O jogador de 17 anos renovou o seu compromisso no fim de 2021 e se tornou ainda mais valorizado na Vila Belmiro.

Em 2022, fez 41 partidas pelo Santos, com dois gols e seis assistências. No período, não atuou nas categorias de base e foi titular em 26 oportunidades. São 2.225 minutos dentro de campo.