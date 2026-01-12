Newcastle x Manchester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Liga Inglesa 2025/26

Newcastle e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (13), às 17h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Newcastle, atual campeão da competição, entra no duelo para buscar sua segunda final seguida. O time tem algumas ausências no setor defensivo mas conta com o fator casa para essa primeira partida. A equipe vem de um confronto sensacional contra o Bournemouth pela FA Cup, onde, após empatar em 3 a 3, se classificou nos pênaltis para a próxima fase.

Já o Manchester City, mesmo com um grande número de lesionados, entra no confronto como favorito para avançar a final. O time de Pep Guardiola vem em uma incrível sequência de 12 jogos sem perder, sendo que em seu último compromisso aplicou uma sonora goleada de 10 a 1 sobre o Exeter City. O grande trunfo da equipe pode vir do banco: Antoine Semenyo, que estreou marcando gol no último sábado, deve entrar para conseguir o resultado.

A partida promete ser equilibrada, com o Newcastle tentando fazer um bom resultado em casa, enquanto o City buscará levar um bom resultado para o Etihad. As ausências em ambos os lados devem ser sentidas, mas nada que estrague o grande espetáculo.

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Tonali, Joelinton e Bruno Guimarães; Gordon, Woltemade e Barnes. Técnico: Eddie Howe

Manchester City: Trafford; Matheus Nunes, Khusanov, Aké e O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva e Cherki; Foden, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola

Desfalques

Newcastle

A equipe não contará com Dan Burn, Krafth, Schär, Lascelles e Osula, todos lesionados.

Manchester City

O City está com o DM cheio: Rúben Dias, Stones, Gvardiol, Bobb, Savinho e Kovacic estão fora, e Aït-Nouri é dúvida por desgaste. Já Marmoush segue com o Egito na Copa Africana de Nações.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de janeiro de 2026

terça-feira, 13 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: St. James' Park, Newcastle- Inglaterra

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis