New York City x Columbus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

New York City e Columbus se enfrentam meste sábado (17), a partir das 16h30 (de Brasília), no Yankee Stadium, em Nova York, nos EUA, pela 18ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV, no streaming.

Com apenas 18 pontos conquistados na Conferência Leste, o New York City entra em campo pressionado após sete derrotas e dois empates nos últimos nove jogos disputados na temporada, enquanto o Columbus, em sexto lugar, com 27 pontos, chega embalada com três vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

New York City: Barraza; Gray, Sands, Haak, O'Toole; Parks; Ilenic, Morales, Rodriguez, Cufre; Pereira.

Columbus: Schulte; Zawadzki, Moreira, Amundsen; Matan, Nagbe, Parente, Morris; Ramirez, Diaz; Hernandez.

Desfalques

New York City

Não há desfalques confirmados.

Columbus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?