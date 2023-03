Náutico x Ferroviário ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Ainda brigando por uma vaga às quartas de final, o Náutico recebe o Ferroviário, já classificado, na noite desta quarta-feira (22), nos Aflitos, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Após a vitória sobre o Maguary por 1 a 0 no Campeonato Pernambucano, o Náutico volta as atenções para o Nordestão em busca da classificação às quartas de final. O Timbu está na quarta posição do Grupo B, com 10 pontos, um a menos que o Santa Cruz, em quinto.

Do outro lado, o Ferroviário vem de eliminação na Copa do Brasil após a derrota para o Grêmio no meio da semana por 3 a 0. Na Copa do Nordeste, a equipe aparece na terceira posição do Grupo A, com 13 pontos, e entra em campo já garantido na próxima fase.

Prováveis escalações

Náutico: Vágner; Diego Ferreira, Paulo Miranda, Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Nathan; Paul Villero, Jael e Kayon.

Ferroviário: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Roni Lobo, Éder Lima e Mattheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista e Felipe Guedes; Deysinho, Erick Pulga e Ciel.

Desfalques

Náutico

Matheus Carvalho, com lesão muscular, é desfalque, assim como Gabriel Santiago, no departamento médico.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?