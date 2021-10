Napoli inova e lança uniforme especial para o Halloween

A equipe italiana produziu uma tira de edição limitada que será oferecida em jogos contra Torino e Bologna

O Napoli lançou um uniforme de edição limitada e será o primeiro clube na história do futebol a usar um material esportivo exclusivo para o Dia das Bruxas.

A equipe de Luciano Spalletti espera evitar quaisquer sustos sérios nas próximas semanas, mas entrará com o espírito assustador para enfrentar seus próximos adversários. O time está invicto na atual edição do Campeonato Italiano, com 21 pontos conquistados em sete partidas disputadas. A equipe enfrenta o Torino neste domingo (17).

Revelando seu mais recente design, o Napoli disse em um comunicado no site oficial do clube: "Será a primeira vez que um time de futebol usará um kit alternativo oficial para o Halloween. No entanto, o design - uma teia de aranha branca em um fundo preto em uma homenagem ao mundo dos super-heróis - o torna adequado para qualquer época da temporada”.

Quando o uniforme de Dia das Bruxas será usado?

O uniforme histórico será usado apenas em dois jogos, ambos previstos para serem disputados no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

A camiseta não será usada no confronto da Liga Europa contra o Legia de Varsóvia em 21 de outubro, ou em um encontro fora de casa do Italiano, diante do Salernitana - apesar da partida acontecer no Halloween.

O Napoli ainda acrescentou: "A EA7 projetou uma nova camisa do Napoli que os jogadores usarão nos jogos da Serie A contra o Torino, no domingo, 17 de outubro, e o Bologna, na quinta-feira, 28 de outubro".

Quantos kits foram feitos?

Os torcedores do Napoli estão ansiosos para colocar as mãos em um design de edição limitada, mas eles terão que ser rápidos para vencer a corrida, já que haverá apenas 1.926 versões à disposição - um aceno para o ano em que o clube foi formado.