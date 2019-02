Nantes aposenta camisa 9 em homenagem a Emiliano Sala

Clube lançou nota oficial e confirmou que não usará mais o número em homenagem ao argentino, que morreu em acidente aéreo no Canal da Mancha

Em nota oficial publicada na manhã desta sexta-feira (8), o Nantes FC, último clube que o atacante argentino Emiliano Sala defendeu antes de sofrer o acidente aéreo no Canal da Mancha, revelou que aposentará a camisa nove, utilizada pelo jogador.

O corpo de Sala foi resgatado da fuselagem do avião na última quinta-feira (7), depois de buscas realizadas por uma equipe particular.

Na nota, a agremiação revela a aflição sobre a espera por uma novidade até a confirmação oficial da morte do centroavante.

"O FC Nantes teve o imenso pesar de saber na quinta-feira que o corpo encontrado era de Emiliano Sala. Essa novidade coloca fim a uma espera interminável e angustiante. Emiliano será para sempre uma das lendas que ajudou a escrever a grande história do Nantes".

"As manhãs têm sido difíceis, os despertares mais tenebrosos, nos quais infelizmente a realidade nos choca. Emi partiu..."

"Emiliano Sala chegou nas proximidades do Erdre em julho de 2015 e soube como conquistar os corações dos torcedores do Nantes. Com seu trabalho, desejo e cuidado imensuráveis, ele terminou as três temporadas que jogou na equipe como o principal artilheiro".

Parce qu'Emiliano Sala fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes, le numéro 9⃣ qu'il a porté est retiré.#RIPSala pic.twitter.com/XFIVCVBFx7 — FC Nantes (@FCNantes) 8 de fevereiro de 2019

"As homenagens prestadas a ele na França e ao redor do mundo se igualam ao que representa o jogador e pessoa que ele foi. Hoje, perdemos um amigo, um atleta talentoso e um companheiro de equipe exemplar".

"Não podemos esquecer que, nesse drama, a família do piloto ainda tem confiança que as autoridades continuarão as buscas".

"Para Waldemar Kita, presidente do FC Nantes: 'Não tenho palavras para falar sobre isso. É uma tragédia, estou arrasado. Emiliano deixou sua marca na equipe. Por isso, como muitos torcedores gostariam, eu o honrarei aposentando a camisa número 9".

"O Nantes, a diretoria, o corpo técnico e seus jogadores desejam transmitir aos familiares de Emiliano Sala e David Ibbotson as mais sinceras condolências. Nos nunca o esqueceremos, Emi".