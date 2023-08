Nacional x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), no Uruguai; veja como acompanhar na TV e na internet

O Nacional recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (2), às 21h (de Brasília), no Estadio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Marcos Segatti e comentários de Lucca Bopp (veja a programação completa aqui).

O Nacional avançou às oitavas de final após terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com 11 pontos, um a menos que o líder Internacional. Até aqui, soma três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61%. Para o confronto, a equipe uruguaia terá Ignacio Ramirez no ataque. O jogador registra 12 gols e três assistências em 26 jogos na temporada.

Do outro lado, o Boca Juniors, embalado com cinco vitórias consecutivas, conquistou a classificação ao mata-mata após terminar na liderança do Grupo F, com 13 pontos, cinco a mais que o Deportivo Pereira, segundo colocado.

Com Bruno Valdez suspenso devido à expulsão na vitória por 4 a 0 sobre o Monagas na última rodada da fase de grupos, o técnico Jorge Almirón pode escolher Jorge Vigal para atuar ao lado de Nicolas Valentini no meio da defesa.

A volta está marcada para o dia 9, na Argentina. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Racing x Atlético Nacional nas quartas de final da Libertadores.

Prováveis escalações

Nacional: Rochet; Lozano, Polenta, Noguera, Candido; Y Rodriguez, D Rodriguez; Fagundez, Zabala, Pereiro; Ramirez. Técnico: Alvaro Gutierrez.

Boca Juniors: Romero; Weigandt, Vigal, Valentini, Barco; Medina, Varela, Fernandez; Merentiel, Benedetto, Zeballos. Técnico: Jorge Almiron.

Desfalques

Nacional

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Bruno Valdez, suspenso, está fora.

Quando é?