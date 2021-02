Nacho Fernández é do Atlético-MG: como o Galo fez para contratar o meia do River Plate

Após longa negociação, argentino foi anunciado como novo reforço do Atlético-MG para a próxima temporada

O Atlético-MG anunciou a chegada de Nacho Fernández, de 31 anos, para a próxima temporada, após chegar a um acordo com o River Plate. O vínculo vale por três anos.

O argentino desembarca em Belo Horizonte após uma negociação que se arrastava desde 2020. Com o diretor Rodrigo Caetano, o Galo fechou o negócio que renderá cerca de 6 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões na cotação atual) livres de impostos aos cofres do River. O dinheiro da contratação, uma das mais caras do clube em todos os tempos, também foi bancado por um grupo de colegiados que emprestaram o valor para o clube.

Ignacio "Nacho" Fernández era um dos principais pedidos feito pelo técnico Jorge Sampaoli, e embora a permanência do comandante não seja nada garantida para a próxima temporada - uma vez que Sampaoli está perto de um acerto com o Olympique de Marseille, da França - a diretoria mineira acreditou que valeria, de uma forma ou outra, contar com o jogador.

Em 2020 Rodrigo Caetano, em sua época no Internacional, já havia tentado trazer Nacho para o Brasil. Entretanto, o River Plate pedia 9 milhões de dólares e o negócio acabou não acontecendo. O meia ainda renovou seu vínculo com os Millonarios até 2023, mas a vontade de mudar de ares após quase seis anos dentro do Monumental de Nuñez. Aproveitando os contato que já havia traçado antes, combinado com a vontade de Nacho em deixar o River Plate, o Galo conseguiu chegar a um acordo com o clube argentino.

Nas redes sociais, o Atlético-MG brincou com o apelido de Ignacio Fernández e postou uma foto do pão de queijo ao lado de queijo nacho. “Te gusta esta combinación?”.

O jogador também já falou como atleta do clube alvinegro, em mensagens direcionada aos sócios: "Alô, Massa, quero dizer a vocês que tem mais um Galo na Veia. Já separei minha camisa, e pode contar a todo mundo que o Nacho chegou", disse.

(Foto: Getty Images)

No River Plate, Nacho marcou 31 gols em 185 partidas. Além de ter sido um dos principais destaques da campanha da Copa Libertadores de 2018 Juniors, o argentino ainda conquistou duas Recopas Sul-Americanas, três Copas Argentinas e uma Supercopa Argentina.