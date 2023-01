Quem são elas? Conheça as advogadas que representam Cury em disputa com o Atlético-MG

Adriana Cury e Fernanda Saade são as representantes do agente André Cury nas tratativas com o Atlético-MG

André Cury é um dos principais empresários do mundo do futebol, com negociações relevantes no currículo, como as idas de Neymar e Philippe Coutinho para o Barcelona. Ele ajuizou ações contra o Atlético-MG e obteve bloqueios de vendas de atletas e da negociação do shopping Diamond Mall. Mas não é o próprio agente quem conduz os processos contra o Galo.

Por trás de toda a engrenagem que tem o intermediário como figura principal, há duas advogadas responsáveis pelo jurídico da empresa, registrada como Link Assessoria Esportiva e Propaganda: Adriana Cury e Fernanda Saade.

Elas ganharam notoriedade devido aos pedidos de bloqueios judiciais, direitos econômicos de atletas — como no caso de Guga — e premiações, além de registros de penhoras e hipotecas sobre o shopping Diamond Mall e uma enxurrada de medidas que criaram obstáculos aos planos do Atlético-MG — a dívida atual se aproxima de R$ 70 milhões.

As advogadas são responsáveis pelos 28 processos contra o Galo que têm André Cury como autor — os casos estão divididos entre justiça comum e CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF.

Além da disputa judicial contra o Atlético-MG, as advogadas participaram da negociação que culminou no fim de um embate jurídico com o São Paulo — os paulistas desembolsarão mais de R$ 45 milhões por causa de débitos antigos com André Cury.

Mas Adriana Cury e Fernanda Saade não se responsabilizam apenas pelas ações de André Cury. Elas atuam com outros agentes de futebol e atletas do esporte. As causas que trabalham abrangem também área de família, civil e trabalhista — os casos também estão na justiça comum e na CNRD.

Adriana Cury já representou grandes estrelas do futebol mundial, inclusive a empresa dos pais de Neymar, a NR Consultoria. Fernanda Saade foi advogada do Cruzeiro por mais de dez anos e deixou o clube em meados de 2020.

Inclusive, foi por causa da atuação de Saade no clube que elas se conheceram, em fevereiro de 2019. Na ocasião, o trabalho de Fernanda chamou à atenção de Adriana.

"A forma de atuar, a rapidez e a agilidade me chamaram a atenção. Ela é parecida comigo, temos um estilo semelhante, e isso é difícil de encontrar. O universo conspirou a favor. Em junho de 2020, tive que organizar documentos para o inventário do meu pai e liguei para pedir uma indicação à Fernanda sobre o modelo do scanner que ela tinha no período em que trabalhava no Cruzeiro", contou Adriana Cury à GOAL.

"No decorrer da conversa, ela me contou que tinha se desligado do Cruzeiro. À época, já estava conversando com o Atlético Mineiro sobre a possibilidade de acordo nos créditos do André [Cury]. As tratativas não evoluíram, e nós decidimos ajuizar as ações. Daí nasceu a parceria", relatou.

Juntas, trabalham com Vitor Roque, Estevão (conhecido como Messinho), Yuri Alberto, Maurício e Liziero. Elas atuam no jurídico dos atletas nas mais diversas áreas do direito.

Agente André Cury

Elogios de "rival"

O trabalho feito por Adriana Cury e Fernanda Saade rendeu elogios até do vice-presidente do Atlético-MG, José Murilo Procópio. Em meio ás negociações com o clube, o responsável pela área jurídica do Galo enalteceu a equipe de André Cury.

"Ele [André] esteve no meu escritório, por duas vezes. A advogada dele, é a sua irmã, a Adriana Cury. É uma pessoa do bem, uma advogada muito correta. E chegou um momento, que nós não estávamos encontrando, o número que ele pretendia ou se dizia credor. Então, cada um se liberou, para aguardar um momento melhor, para que se resolva, essa relação Atlético e André Cury", afirmou em entrevista ao canal do jornalista Afonso Alberto.