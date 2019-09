Modric não quis sair por baixo e por isso continua no Real Madrid, diz dirigente croata do Milan

O ex-jogador explicou o motivo de Modric ficar na Espanha e porque Correa não se transferiu ao Milan

Zvonimir Boban, um dos pesos pesados do , explicou por que seu compatriota Luka Modric não se transferiu para a nesta janela de transferências e o motivo de outra contratação do Rossoneri não ter dado certo, a de Ángel Correa.

“Modric não queria abandonar o depois de uma temporada ruim, algo que ele se importa”, disse o ex-jogador e agora dirigente do Milan à Sky Sports. Apesar de todas as especulações envolvendo o nome de Modric no mercado, o croata e (ainda) atual melhor jogador do mundo pela Fifa continuou no clube madrileno.

Boban também falou sobre o argentino do , Correa. A negociação era de interesse tanto do Milan quanto dos colchoneros. E também do , que via a possibilidade de perder o atacante Rodrigo.

No final da janela, André Silva deixou o clube italiano, o que facilitaria a chegada de Correa, não fosse pela vinda de outro atacante: Rebic, que estava Eintracht .

“Não encontramos as condições econômicas que pretendíamos e temos jogadores para a mesma posição”, afirmou Boban.