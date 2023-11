Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (3), pela 35ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirassol e Sport se enfrentam na noite desta sexta-feira (3), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

No meio da tabela com 54 pontos, o Mirassol volta a campo após dois empates consecutivos na Série B. Para o confronto, o técnico Mozart terá o retorno de Rodrigo Ferreira, recuperado de lesão muscular.

Do outro lado, o Sport, que vem de de duas derrotas consecutivas no torneio, caiu para a terceira posição do torneio, com 59 pontos, seis a menos que o líder Vitória.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Heitor, Rodrigo Sam, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

Sport: Denis; Ewerthon, Chico, Rafael Thyere, Nathan; Felipe, Pedro Martins, Alan Ruiz; Jorginho, Diego Souza e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Mirassol

Lucas Ramon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sport

Fábio Matheus, Felipe e Ronaldo, suspensos, estão fora.

Quando é?