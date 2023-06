Mirassol x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (3), a partir das 17h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

A Ponte Preta visita o Mirassol neste sábado (3), às 17h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de vencer o Criciúma por 1 a 0 na última rodada da Série B, o Mirassol busca emplacar mais três pontos seguir na briga pelo acesso à Série A. No momento, aparece na quinta posição, com 16 pontos, enquanto a Ponte Preta, com 10, busca se afastar do risco de rebaixamento.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 14 jogos disputados, a Ponte Preta soma seis vitórias, contra quatro do Mirassol, além de quatro empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2022, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson, Luiz Otávio e Guilherme; Yuri Lima, Leandro Vilela (Gabriel) e Camilo; Negueba, Fernandinho e Cristian Renato. Técnico: Mozart.

Ponte Preta: Caíque França; Weverton (Maílton), Thomas Kayck, Edson e Arthur; Pablo Dyego, Filipinho (Luiz Felipe), Matheus Jesus e Léo Naldi; Élvis; Jeh.Técnico: Felipe Moreira.

Desfalques

Mirassol

Fernandinho passou por artroscopia e ficará afastado dos gramados por um mês.

Ponte Preta

Mateus Silva e Fábio Sanches vão cumprir suspensão.

Quando é?