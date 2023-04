Mirassol x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste sábado (15), na rodada de estreia da Segundona; veja como acompanhar na TV e na internet

Mirrasol e Chapecoense se enfrentam na tarde deste sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, na cidade de Mirassol, pela primeira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band (para PR, PE, SC e interior de SP), na TV aberta, da Band Play, na internet, e do Premiere, no pay-per-view.

Enquanto o Mirassol perdeu nos pênaltis para o São Bernardo por 4 a 2 na final da Taça Independência (Paulistão), a Chapecoense vem de eliminação nas quartas de final do Catarinense para o Barra por 4 a 1 (agregado). Na última terça-feira (11), anunciou três novos reforços: Douglas Borel e Felipe Ferreira.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Danielzinho, Flávio; Negueba, Camilo, Fernandinho; Reinaldo Kauan. Técnico: Ricardo Catalá.

Chapecoense: Airton; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas, Cristiano; Gustavo Cazonatti, Pablo Oliveira; Danrlei, Bruno Nazário, Murilo Freitas; Alisson Farias. Técnico: Argel Fuchs.

Desfalques

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?