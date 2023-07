Mirassol x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (16), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Mirassol recebe o Ceará na tarde deste domingo (16), a partir das 15h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de duas derrotas e um empate, o Mirassol busca reencontrar o caminho da vitória para seguir na luta pelo G-4. No momento, ocupa a sexta posição, com 26 pontos. Até aqui, foram oito vitórias, dois empates e seis derrotas.

Do outro lado, o Ceará, com 24 pontos, vem de vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 0 na Arena Castelão. Na Série B, o Vozão soma sete vitórias, três empates e seis derrotas. Com um aproveitamento de 100%.

"Sabemos que jogo fora de casa é diferente, mas vamos dar o máximo onde estivermos. Será um jogo bastante complicado, pela qualidade do Mirassol, mas temos condições de ir lá e pontuar para se aproximar do G4, que é o nosso objetivo", afirmou o goleiro Bruno Ferreira.

"A Série B é uma competição muito difícil, enfrentamos times de qualidade e cada jogo temos que ver no que podemos melhorar ou fazer diferente nas próximas partidas. Estamos nos aproximando da metade da competição e agora precisamos pontuar o máximo possível", completou.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Cedric, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Chico Kim e Kauan; Gabriel e Negueba. Técnico: Mozart.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Tiago, Gabriel Lacerda e Willian Formiga; Richardson, Zé Ricardo e Chay; Janderson, Nicolas e Erick. Técnico: Guto Ferreira.

Desfalques

Mirassol

Lucas Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Ceará

Luiz Otávio segue no departamento médico.

Quando é?