Mirassol x ABC ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (25), a partir das 11h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Com objetivo opostos na temporada, Mirassol e ABC se enfrentam na manhã deste domingo (25), a partir das 11h (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no Paraná, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Brigando para entrar no G-4 da Série B, o Mirassol, com 22 pontos, está determinado a conquistar sua segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Londrina por 2 a 1.

Enquanto isso, o ABC, que está afundado na lanterna com apenas seis pontos, busca recuperar-se e voltar ao caminho da vitória após dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos disputados.

"Sabemos da dificuldade do jogo, da qualidade do adversário, ainda mais em sua casa, mas nós estamos trabalhando pra sair dessa situação e precisamos demais de vitórias o quanto antes. É claro não vamos tentar a vitória de qualquer jeito, nos expondo, mas temos que dar o melhor com sabedoria pra ganhar o jogo. Se não der, um empate não seria um mau resultado diante das circunstâncias", afirmou Alemão.

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima, Chico Kim, Danielzinho e Vico; Kauan e Negueba. Técnico: Mozart.

ABC: Simão; Richardson, Afonso, Habraão e Jhonnathan; Wallace, Ramon e Thonny Anderson; Fábio Lima, Felipe Garcia e Maycon Douglas. Técnico: Allan Aal.

Desfalques

Mirassol

Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

ABC

Lucas Tocantins, Daniel e Walfrido estão no departamento médico.

Quando é?