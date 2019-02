Ministério Público irá ao Ninho e pernoite no CT é suspenso

Após reunião realizada nesta segunda-feira (11), o presidente do Flamengo mais uma vez não quis responder perguntas da imprensa

Dirigentes do Flamengo estiveram reunidos com autoridades municipal e estadual, nesta segunda-feira (11), na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro. O encontro, que teve participação de membros da prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Ministério do Trabalho, teve como principal decisão uma vistoria conjunta dos órgãos no CT Ninho do Urubu, na terça-feira.

Essa vistoria decidirá se o CT do Flamengo será interditado completa ou parcialmente. Além disso, o Ministério Público informou que o clube suspendeu o pernoite de pessoas no local. Vale lembrar que, além das categorias de base, o elenco principal costuma concentrar no local. Mais uma vez, o presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, se recusou a falar com a imprensa e apenas deu um pronunciamento no qual falou sobre o apoio que o clube vem dando às famílias.

"Colocamos uma série de psicólogos e assistentes sociais para essas famílias. Não poupamos esforços para indenizar essas famílias o mais rápido possível. O objetivo do clube é buscar junto à Defensoria acelerar isso da melhor e da forma mais rápida. Às vezes, os processos judiciais demoram muito tempo. Também passamos a preocupação que temos uma série de rapazes que tem a vida voltada para aquele centro de treinamento", afirmou Landim.

“Falamos da nossa disposição de resolver qualquer tipo de pendência que ainda haja no CT. A nossa expectativa é que tudo isso seja resolvido. Amanhã teremos uma nova reunião no nosso CT. E na sexta teremos uma nova reunião aqui no MP/RJ”.

Procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, falou sobre as decisões tomadas: "Realizamos uma reunião muito importante com o presidente do Flamengo e várias instituições de governo. É muito importante registrar que a presidência do Flamengo assumiu todas as responsabilidades com relação ao fato. Iremos realizar amanhã perícias amplas no centro do Flamengo para analisar em que condições se encontram o centro de treinamento", disse.