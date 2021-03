Milan x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Após empatarem por 1 a 1 em duelo de ida, Milan e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 17h (de Brasília), no San Siro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Em casa, o Milan quer se impor diante do rival, mas não deve ter Ibrahimovic entre os titulares, já que o atacante não está em sua melhor condição física após um problema na coxa. Por outro lado, Calhanoglu e Theo Hernandez estão de volta ao equipe.

Do outro lado, o Manchester United também busca a vitória, porém tem dúvidas para o duelo: Cavani, Pogba e Van de Beek.

