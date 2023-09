Milan x Newcastle: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes estreiam na Liga dos Campeões nesta terça-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto inédito, Milan e Newcastle se enfrentam no início da tarde desta terça-feira (19), a partir das 13h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, pela primeira rodada do Grupo F da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Segundo maior vencedor da Liga dos Campeões, com sete títulos (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07), o Milan garantiu a classificação para a atual edição após vencer a Juventus, em Turim, e confirmar o quarto lugar do Campeonato Italiano 2022/23. Na última temporada, a equipe foi eliminada pela rival Inter de Milão nas semifinais.

Estreando em casa na Champions League 2023/24, o Milan está determinado a esquecer a derrota por 5 a 1 para a Internazionale, que o fez perder seu aproveitamento de 100% no Campeonato Italiano. Para o confronto, o técnico Stefano Pioli terá o retorno de Fikayo Tomori, que cumpriu suspensão na última rodada da Serie A, enquanto Samuel Chukwueze pode entrar ao lado de Leão e Olivier Giroud.

Do outro lado, o Newcastle vai para a sua quarta participação em Liga dos Campeões. Anteriormente, disputou nas temporadas 1997/98, 2002/03 e 2003/04. A sua melhor campanha se deu em 2002/03, caindo na extinta segunda fase de grupos, etapa que equivale às oitavas de final do atual formato do torneio.

Prováveis escalações

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman e Burn; Longstaff, Bruno Guimarães e Tonali; Barnes, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Desfalques

Milan

Sem desfalques confirmados.

Newcastle

Joe Willock, Emil Krafth e Joelinton, lesionados, são desfalques.

Quando é?