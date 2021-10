Michael vence a depressão, assume papel de destaque e faz a diferença no Flamengo

Entre assistências, boas e contribuição defensiva, camisa 21 se torna jogador chave para Renato Gaúcho e vira protagonista

Desde que chegou ao Flamengo, em janeiro de 2020, Michael passou por vários momentos dentro do clube. Da expectativa alta depois do grande Brasileirão que fez com a camisa do Goiás, as críticas ferrenhas nas redes sociais e até mesmo a campanha para que fosse negociado. Hoje, no entanto, assumiu papel de jogador fundamental na equipe, seja começando uma partida, ou seja saindo do banco de reservas para fazer a diferença.

Boa parte desta evolução tem o dedo do técnico Renato Gaúcho. Desde os tempos de Grêmio, o comandante era entusiasta do futebol do camisa 19 e chegou a pedir a contratação de Michael no início desde ano para o Tricolor Gaúcho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quis o destino que Micha, como é carinhosamente chamado pelos companheiros, ficasse no Flamengo, e meses depois, Renato Gaúcho desembarcasse na Gávea. Logo nos primeiros dias de clube, o técnico fez questão de dar atenção especial ao atacante. Foi direto e disse que queria o jogador do Goiás, que ninguém desaprende a jogar futebol.

Desde então, a relação dos dois tem ficado cada vez mais forte. É normal ver Michael na beira do campo brincando com Renato após um gol ou uma boa jogada. Também é normal ver os dois se cumprimentando carinhosamente após os jogos. Ou até mesmo declarações do treinador em entrevistas coletivas. Em uma recente, chamou o camisa 21 de "chatinho" e elogiou a desenvoltura que tem para jogar futebol.

Na importante vitória sobre o Juventude, na última quarta-feira (13), Michael não fez gol, mas deu bela assistência para Pedro anotar o segundo. Além disso, infernizou a defesa do time de Caxias do Sul, ajudando a levar a marcação. O drible, inclusive, é uma característica importante de Micha, que faz a diferença dentro de um elenco estrelado como o do Flamengo. Ele também sofreu a falta, cobrada por Andreas Pereira, que encerrou o jejum de 235 jogos sem gols de tiro livre direto.

Michael deu mais uma assistência hoje. Tem sido um jogador fundamental, seja entrando como titular, seja saindo do banco, tem feito a diferença.



Micha é quem tenta o diferente, os dribles, a força de vontade e principalmente, não desiste nunca. É o 3º assistente do time em 21 pic.twitter.com/zi0z79EfOD — Raisa Simplicio (@simpraisa) October 14, 2021

Apesar dos grandes nomes, Michael é dos poucos no grupo que tem o recurso do drible e o utiliza bastante, sempre sendo incentivado por Renato. Não à toa, desde que o técnico chegou ao clube, o camisa 21 é quem mais dribla na equipe. Foram 43 dribles certos até aqui.

Além de ajudar muito no setor ofensivo, Michael é peça fundamental também ajudando a defesa. Desde que Renato Gaúcho desembarcou no clube, o camisa 21 é o segundo do elenco que mais ganha duelos, foram 99 até aqui. Números que comprovam a intensidade do baixinho.

Com a assistência para Pedro, se tornou o terceiro jogador do elenco que mais dá passe para gols, com 9 assistências, atrás apenas de Arrascaeta e Vitinho. Na partida contra o Fortaleza, anotou dois gols e chegou aos 11 tentos na atual temporada.

Para brilhar no Flamengo, Michael superou também uma depressão, pela qual passou em 2020. O camisa 21 chegou a declarar num entrevista recente que teve vontade de se matar, mas o time carioca deu todo suporte ao jogador. Na ocasião, Jorge Jesus ainda era o treinador da equipe e também foi importante no processo assim como Rafinha.

Hoje, Micha colhe os frutos da persistência e a importância de ouvir para evoluir. Ele está sempre escutando e pedindo conselhos aos mais experientes e, principalmente, a Renato Gaúcho.