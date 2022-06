Messi vê motivos para sonhar na seleção argentina

Dois títulos e uma grande sequência invicta inspiram confiança e esperança para a Copa do Mundo no final do ano

Nada como um título - e uma goleada - para levantar o moral de jogadores e equipes. E foi justamente isso que a Finalíssima fez com a Argentina. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Itália, Lionel Messi não escondeu o ânimo da seleção, que vem vivendo um bom momento e quer levar isso para a Copa do Mundo, mas, enquanto isso, Scaloni pede calma.

Já são 32 jogos seguidos sem saber o que é derrota e dois títulos fresquinhos na conta da seleção argentina, que após a Copa América de 2021, levantou também a taça da Finalíssima - disputada contra a Itália, campeã da Euro. E agora, a equipe de Lionel Scaloni, Messi e cia quer seguir a boa fase para chegar embalada na Copa do Mundo no final deste ano - algo que o camisa 10 acredita que pode acontecer.

"Este grupo, esta seleção, vem crescendo um pouco mais e mais. Estamos crescendo jogo após jogo. Tivemos dez dias muito bons de trabalho, raramente o temos. Conseguimos continuar melhorando o que já temos, adicionando variantes ao jogo", disse Messi após a conquista da Finalíssima.

"Hoje foi mais uma demonstração de que este grupo está preparado para tudo", continuou. "Sempre com nossos pés no chão e com humildade, mas estamos aqui para lutar contra qualquer um", disse o argentino, que lamentou a ausência da Itália na Copa, e disse ter sido um bom teste para a equipe neste momento de preparação para o Mundia..

Mas, ao mesmo tempo em que Messi se mostra bastante confiante com a Copa do Mundo que vem aí, seu xará, o treinador Lionel Scaloni, está um pouco mais cauteloso com o que as vitórias recentes significam. Para ele, é difícil comparar os jogos feitos até aqui com a pressão que existe no Mundial.

"A Copa do Mundo é totalmente diferente disso, com uma pressão totalmente diferente. Não se deixe enganar", disse o treinador após o título desta quarta-feira (1). "Acho que há muita esperança com esse time, mas pensar que algo foi ganho é um erro".

Os desafios garantidos da Argentina na Copa do Mundo são contra Arábia Saudita, México e Polônia, com quem divide o Grupo C. O primeiro compromisso será no dia 22 de dezembro, contra a Arábia Saudita.