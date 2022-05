O que vale o título da Finalíssima?

Itália e Argentina disputam o título da Copa dos Campeões Conmebol-Uefa

A Uefa e a Conmebol se juntaram para trazer de volta um jogo, em forma de final, entre os vencedores da Eurocopa e da Copa América. Em 2022, o torneio, agora chamado Finalíssima, coloca frente a frente Itália e Argentina no dia 1 de junho.

Depois de muitos anos, os dois vencedores continentais da Europa e da América do Sul vão voltar a se enfrentar em uma final de seleções para definir um título especial. E a GOAL te explica um pouco melhor o que vale este jogo, que será disputado em Wembley, na Inglaterra, um dos grandes palcos da história do futebol.

O que está valendo a Finalíssima?

A decisão, disputada em jogo único, é uma espécie de Recopa ou Supercopa Intercontinental, onde dois campeões disputam uma final para definir o "grande campeão da temporada". Neste caso, Itália, na condição de campeã da Eurocopa 2020, e Argentina, campeã da Copa América 2021, se enfrentam no torneio antes chamado Troféu Artemio Franchi, mas também conhecido como Copa dos Campeões Conmebol-Uefa, que deve se tornar frequente para os próximos anos.

Além da honra de poder se chamar de Campeão dos Campeões, a Finalíssima também vale um troféu com design especial. O troféu, chamado Taça dos Campeões CONMEBOL – UEFA, tem duas figuras de cada lado, representando a Europa e a América do Sul, com o ícone da Finalíssima posicionado de forma destacada onde as mãos se encontram. Nas orelhas estão fitas representando os dois finalistas - após a definição do campeão o lado do do vice será substituído pelas mesmas cores do vencedor.

Uma disputa nos mesmos moldes já aconteceu antes, em outras duas edições. A primeira, em 1985, teve a França como campeã para cima do Uruguai, enquanto a Argentina bateu a Dinamarca na segunda e - até então - última edição, realizada em 1993. O novo acordo entre Uefa e Conmebol é válido até 2028 e prevê a realização de outras edições da Finalíssima.

O torneio tem validade na Fifa, ou seja, é considerado oficial, contando como mais um título reconhecido pela entidade máxima do futebol ao vencedor.