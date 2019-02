Messi, o líder de gols e assistências na Europa

Camisa 10 do Barcelona tem sido o jogador mais letal do Velho Continente

Lionel Messi segue sendo letal. Até aqui, na temporada 2018/19, o craque argentino foi o jogador que mais marcou gols e deu assistências nas cinco grandes ligas europeias (La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A e Ligue 1).

O camisa 10 marcou 21 gols em La Liga. Atrás dele estão Kylian Mbappé (PSG, Ligue 1, 18), Cristiano Ronaldo (Juventus, Serie A, 17) e Mohamed Salah (Liverpool, Premier League, 16).

Nas assistências, Messi também está no topo com 10 passes para gols, ao lado de Eden Hazard, do Chelsea, que também serviu os companheiros em 10 oportunidades na Premier League. Atrás deles estão Kimmich e Sancho, de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, respectivamente, que deram nove passes para tentos cada para os colegas de time na Bundesliga.

O tempo passa, mas Messi segue sendo referência no futebol mundial, liderando estatísticas e quebrando recordes.