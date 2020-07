“Messi japonês” do Real Madrid, Kubo interessa ao Ajax

O jogador está emprestado ao Mallorca e não deve voltar aos merengues para a próxima temporada; o Sevilla também é uma opção

Depois de surpreender a muita gente ao ser anunciado como reforço do , Takefusa Kubo foi emprestado ao Mallorca, onde fez uma grande temporada e agora, seguindo o caminho do empréstimo, está sendo ligado ao , que apareceu como concorrência para o , também interessado no jogador.

O "Messi japonês", como ficou conhecido por ter sido um projeto do para seguir os passos do argentino, com apenas 19 anos e eleito pela Goal um dos 50 melhores jvens jogadores do mundo em 2020, Kubo é um dos talentos que o Real tem como aposta para o futuro, junto à nomes como Vinicius Jr., Rodrygo e Odegaard.

Ainda sem ter conseguido sua chance na equipe de Zinedine Zidane e sem perspectiva de que isso vá acontecer por agora, a tendência é de que Kubo seja emprestado novamente pelo time merengue, para que ganhe mais experiência e tempo de jogo antes de ser promovido. E, depois da boa temporada, não faltam interessados em poder contar com o futebol da promessa japonesa.

O Sevilla vinha sendo apontado com um dos mais prováveis destinos para Kubo na próxima temporada. O fato de que o time também disputa e vai jogar a Liga dos Campeões agradou ao Real Madrid. Porém, outro forte candidato entrou na jogada.

O Ajax é uma equipe dominante na e que acomodaria muito bem as características de jogo de Kubo, podendo até aperfeiçoá-las. A imprensa local vem garantindo que o clube holandês tem feito pressão ao Real Madrid para poder contar com o jogador, oferecendo um contrato de dois anos por empréstimo.

O Real ainda não definiu se o futuro imediato do jovem jogador vai ser na ou na , no entanto, se seguir o que os merengues tem planejado para ele, Kubo pode voltar ao time como mais um dos jovens talentos com potencial para estourar vestindo a camisa branca.