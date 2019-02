Relacionado pelo Barça, Messi pode enfrentar o Real Madrid

O argentino era dúvida por causa de uma lesão contraída no empate contra o Valencia

Lionel Messi está confirmado para o ‘Clasico’ contra o Real Madrid, nesta quarta-feira (06), pelas semifinais da Copa do Rei.

O craque argentino era dúvida desde a pancada sofrida na coxa, no empate em 2 a 2 com o Valencia. Desde então, Messi ficou sob observação intensa dos médicos do clube catalão e sua escalação para o duelo contra os madridistas ficou em dúvida.

Esta dúvida foi sanada na tarde desta terça-feira (05). Através de suas redes sociais, o Barcelona divulgou a lista de relacionados para a partida, marcada para às 18h (de Brasília) dentro do Camp Nou. A ausência mais importante é Ousmane Dembélé – que não se recuperou de uma entorse e ainda sofre com uma amigdalite.

Vale destacar que o camisa 10 do Barça não entrou em campo, por causa de lesão, no único duelo disputado contra o Real Madrid na atual temporada. Em confronto válido pela Liga Espanhola ainda em novembro, os catalães venceram por 5 a 1.