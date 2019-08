Manchester United deve anunciar Maguire "muito em breve", diz Solskjaer

Técnico dos Red Devils repete Brendan Rodgers, e Premier League fica na expectativa da contratação de um zagueiro mais cara da história

Depois da confirmação de Brendan Rodgers, técnico do , foi a vez de seu par confirmar o que muitos já esperavam: Harry Maguire será o mais novo reforço do para a próxima temporada. Em falas após o duelo do seu time contra o , Ole Gunnar Solskjaer falou publicamente sobre a negociação.

O zagueiro, que participou da campanha da até as semifinais da 2018, depende de detalhes para ser anunciado como o defensor mais caro da história, conforme Goal pôde confirmar: os times devem selar nos próximos dias um negócio avaliado em 87 milhões de euros, a tempo de sua inscrição para o início da temporada 2019/20 da Premier League.

"Espero que os últimos pequenos detalhes sejam colocados em ordem", disse o técnico norueguês após o compromisso válido pela . "Então espero que possamos fazer o anúncio muito em breve."

As falas vêm confirmar o que Rodgers já havia confirmado na sexta-feira (2), após uma vitória do Leicester contra a , em um amistoso. Maguire, inclusive, já estaria sendo submetido a exames médicos neste final de semana, antes do anúncio oficial.

“Houve contato entre os dois clubes, e um valor já foi acertado”, disse o norte-irlandês. “Agora Harry terá a oportunidade de conversar com eles, para ver se ele consegue chegar a um acordo”.

“Provavelmente, depois deste final de semana saberemos mais, mas está claro que os dois times estão conversando e acertaram um valor”, finalizou.

Maguire se tornaria a segunda contratação mais cara da história do United, que desembolsou cerca de 105 milhões de euros em 2016 para trazer Paul Pogba de volta da . Atualmente, o belga Romelu Lukaku, que custou 84,8 milhões, ocupa a segunda colocação da lista.

*Atualizado em 3 de agosto de 2019, às 20h11