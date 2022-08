Mbappé "vence" e é confirmado como cobrador de pênaltis do PSG

Após muita confusão, o treinador parisiense confirmou que Kylian Mbappé é o primeiro batedor de pênalti do time francês

Depois de muita indefinição na ordem das cobranças de pênalti, o técnico Christophe Galtier, do Paris Saint-Germain, confirmou que o atacante Kylian Mbappé "venceu" a corrida sobre Neymar na definição das penalidades do time francês.

Antes da partida contra o Lille, Galtier confirmou ao Prime Video que o atacante francês é o primeiro na ordem das cobranças do time francês. Questionado, a resposta do treinador parisiense foi clara: “É Kylian.

“Depois, por princípio, sempre defino um segundo, que é obviamente Neymar. Depois você pode ter situações como na semana passada. Você tem que ser esperto."

"Vi o que Karim Benzema fez ontem com Eden Hazard. Você tem que ser inteligente e saber se o outro se sente capaz de cobrar. Kylian é o cobrador número 1 e, se Kylian errar, Neymar é o número 2”, acrescentou Galtier.

Isto porque, com a ausência de Mbappé no começo da temporada, o atacante brasileiro vinha sendo designado para cobrar os pênaltis da equipe. Porém, na partida contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, o jogadores francês foi um dos responsáveis por bater o primeiro pênalti que o time teve no confronto.

No entanto, o camisa 9 desperdiçou a primeira cobrança, gerando muitos questionamentos quanto a ordem de cobranças. Ainda no duelo, Neymar teve a oportunidade de converter um segundo pênalti, já que Mbappé havia desperdiçado o primeiro.

Depois do jogo, o treinador confirmou que a ordem dos batedores foi respeitada no duelo, com Mbappé levando vantagem sobre o brasileiro.

Getty Images

Aliás, o levantamento realizado pela GOAL, entre Neymar, Kylian Mbappé e Messi, mostra que o atacante brasileiro leva vantagem no aproveitamento de pênaltis entre o trio pelo time francês. Com a camisa do PSG, o jogador converteu 27 penalidades e desperdiçou somente três, tendo 90% de aproveitamento.

Mbappé, por sua vez, perdeu quatro cobranças das 21 penalidades que teve a seu favor, com 81% de aproveitamento. O atacante argentino, no entanto, teve apenas três cobranças desde que chegou na França, desperdiçando uma delas.

Agora, o PSG, do trio estrelado, se prepara para o clássico contra o Monaco, no dia 28 de agosto, às 15h45 (de Brasília), pelo Campeonato Francês.